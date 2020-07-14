2020-07-14T07:07:37+03:00
Общество

«Нашествие пернатых»: улицы Ижевска оккупировали чайки

Разбирались, почему птицы обосновались в столице Удмуртии
Екатерина АРДАШЕВА
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ФОТО: АрхивФОТО: Архив
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С каждым годом в Ижевске становится все больше чаек. Они буквально оккупировали столицу Удмуртии. Вместе с орнитологом разбирались, почему приморские птицы обосновались на улицах города, вдали от пруда.

— По утрам просыпаюсь от их криков, — делится один из читателей «Комсомолки». — Можно подумать, у моря живу!

Однако, по словам ученых, ничего необычного в нашествии пернатых нет. Чайки по всему миру занимают города и поселки. Эти птицы, как голуби и вороны, легко уживаются рядом с человеком. И из этого соседства извлекают выгоду.

— Птицы, которых ижевчане видят на улицах — это озерные чайки, — говорит Александр Меньшиков, орнитолог, заведующий естественно-научным музеем УдГУ. — Они действительно в последние годы стали частично занимать в городе нишу врановых, находя на свалках богатую кормовую базу. Для них это даже легче, чем ловить рыбу в пруду.

Так, на окраине Ижевска колония чаек образовалась достаточно давно. Птицы гнездятся в районе Южной автостанции, близ Сарапульского тракта. Ранее там складывались благоприятные условия для размножения: в местном водоеме было много пищи. Однако сейчас эти земли начали использовать предпринимателями: пруд засыпают грунтом. Поэтому пернатые вынуждены искать лучшее место.

— Это самая крупная колония в Удмуртии —порядка полутора сотен гнезд, — говорит Александр Меньшиков. — Но из-за уменьшения кормовой базы птицы приспособились кормиться в городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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