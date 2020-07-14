2020-07-14T09:34:56+03:00
Общество

Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния

Первую помощь молодому человеку оказали спасатели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/pss_izh/Фото: instagram.com/pss_izh/
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В Ижевске молодой человек в результате ныряния в неположенном месте получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщается на странице службы спасения столицы Удмуртии в «Инстаграм».

- Спасатели оказали первую помощь молодому человеку, до приезда скорой помощи. Остановили кровотечение и наложили повязку, - говорится в сообщении.

Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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