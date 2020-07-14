Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния
В Ижевске молодой человек в результате ныряния в неположенном месте получил открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщается на странице службы спасения столицы Удмуртии в «Инстаграм».
- Спасатели оказали первую помощь молодому человеку, до приезда скорой помощи. Остановили кровотечение и наложили повязку, - говорится в сообщении.
Пострадавшего передали бригаде скорой помощи, его отвезли в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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