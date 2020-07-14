2020-07-14T09:50:10+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии убил мать-инвалида

Он ударил ее в живот
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении матери, в результате чего она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, мужчина жил с матерью-инвалидом. 7 июля обвиняемый пришел домой в состоянии опьянения, испытывая личную неприязнь, связанную с тем, что за матерью нужно постоянно ухаживать за ней, ударил ее в живот. Через некоторое время мужчина обнаружил, что женщина скончалась и вызвал полицию, - говорится в сообщении.

По предварительной причине, потерпевшая скончалась от массивной кровопотери, обусловленной закрытой травмой живота – разрывом селезенки. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния.

- Коронавирус в Удмуртии набирает обороты! Свежая статистика уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России
Житель Удмуртии убил мать-инвалида
Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 14 июля: двое человек скончались и 46 новых случаев заражения
Ребенок-инвалид из Удмуртии получил лекарства только после вмешательства прокуратуры
«Нашествие пернатых»: улицы Ижевска оккупировали чайки
Цены на бензин выросли в Удмуртии
«Отдохнул»: ижевчанин попался на удочку мошенников при бронировании номера в санатории
Депутат Госдумы предложил многодетным семьям с детьми до 3-х лет предоставлять нянь
Новый плавучий остров появился на ижевском пруду
Мужчину из Удмуртии осудили за сексуальное насилие в отношении односельчанки
В домах у УдГУ в Ижевске на две недели отключат горячую воду
Молодые специалисты «Ижстали» представили новаторские разработки
Двоих жителей Удмуртии осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
18-летнего ижевчанина осудили за покушение на незаконный сбыт наркотиков
В ближайшее время местами по Удмуртии ожидаются грозы
11-летний мальчик пострадал в ДТП на трассе Удмуртии
С 13 июля в Удмуртии введут рекомендательный масочный режим
Пресс-служба ИПОПАТ о работе в жару: «На предприятии следят за самочувствием кондукторов»
Почти 100 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии
На участке по улице Красногеройская в Ижевске ограничат движение
7 пешеходных дорожек отремонтируют в Ижевске
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 13 июля: один пациент скончался и 42 случая заражения
Более 300 родителей в Удмуртии не могут получить выплаты на детей из-за расхождений в данных
Происшествия на воде за 12 июля в Удмуртии: спасение женщины и утонувший мужчина
Погода в Ижевске 13 июля 2020 года: жара до +30 градусов