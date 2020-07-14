Житель Удмуртии убил мать-инвалида

14 Июль 2020 2020-07-14T09:50:10+03:00

Он ударил ее в живот

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении матери, в результате чего она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, мужчина жил с матерью-инвалидом. 7 июля обвиняемый пришел домой в состоянии опьянения, испытывая личную неприязнь, связанную с тем, что за матерью нужно постоянно ухаживать за ней, ударил ее в живот. Через некоторое время мужчина обнаружил, что женщина скончалась и вызвал полицию, - говорится в сообщении.

По предварительной причине, потерпевшая скончалась от массивной кровопотери, обусловленной закрытой травмой живота – разрывом селезенки. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния.

- Коронавирус в Удмуртии набирает обороты! Свежая статистика уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU