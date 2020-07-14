Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии проверил ход работ на трассе Игра - Красногорское

14 Июль 2020 2020-07-14T11:45:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии завершается ремонт на трассе Игра-Красногорское в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ проверил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- Помимо дорожного полотна, которое укладывается в два слоя, проводится укрепление обочин, их отсыпка, а также устройство заездных карманов для общественного транспорта и установка остановочных павильонов. К работам подошли комплексно, - отметил министр.

Общая протяженность объекта ремонта - более 11 км, ремонт идет на двух участках трассы.

Кроме этого, дорожные работы в рамках нацпроекта близятся к завершению на участках автодорог Ижевск - Ува в Увинском районе и Можга-Вавож в Можгинском районе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния.

- Коронавирус в Удмуртии набирает обороты! Свежая статистика уже на сайте.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU