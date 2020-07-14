2020-07-14T11:45:12+03:00
Общество

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии проверил ход работ на трассе Игра - Красногорское

Общая протяженность объекта – более 11 км
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/bkadudmurtiyaФото: vk.com/bkadudmurtiya
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В Удмуртии завершается ремонт на трассе Игра-Красногорское в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ проверил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».

- Помимо дорожного полотна, которое укладывается в два слоя, проводится укрепление обочин, их отсыпка, а также устройство заездных карманов для общественного транспорта и установка остановочных павильонов. К работам подошли комплексно, - отметил министр.

Общая протяженность объекта ремонта - более 11 км, ремонт идет на двух участках трассы.

Кроме этого, дорожные работы в рамках нацпроекта близятся к завершению на участках автодорог Ижевск - Ува в Увинском районе и Можга-Вавож в Можгинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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