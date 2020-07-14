Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии проверил ход работ на трассе Игра - Красногорское
В Удмуртии завершается ремонт на трассе Игра-Красногорское в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ проверил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».
- Помимо дорожного полотна, которое укладывается в два слоя, проводится укрепление обочин, их отсыпка, а также устройство заездных карманов для общественного транспорта и установка остановочных павильонов. К работам подошли комплексно, - отметил министр.
Общая протяженность объекта ремонта - более 11 км, ремонт идет на двух участках трассы.
Кроме этого, дорожные работы в рамках нацпроекта близятся к завершению на участках автодорог Ижевск - Ува в Увинском районе и Можга-Вавож в Можгинском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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