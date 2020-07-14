В результате столкновения двух «легковушек» на трассе Удмуртии скончался мужчина

14 Июль 2020 2020-07-14T10:27:51+03:00

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14 июля в Удмуртии на 223 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 58-летний водитель машины «Лада Гранта», по предварительным данным, на затяжном повороте выехал на «встречку», где врезался в машину «ВАЗ-21099», под управлением 31-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21099» скончался от полученных травм на месте происшествия, водитель второй машины получил травмы, его отвезли в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU