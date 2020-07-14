«Теплоход здоровья» будет ходить в Ижевске с 17 июля
В Ижевске с 17 июля запустят «Теплоход здоровья». Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска» «ВКонтакте».
- На теплоходе будет работать «Пункт здоровья», где можно измерить самые разные параметры здоровья, а также на каждом рейсе будут консультировать такие специалисты как психолог, диетолог, кардиолог и даже стоматолог, - говорится в сообщении.
Все желающие смогут принять участие в оздоровительной гимнастике, которую проведет инструктор.
«Теплоход здоровья» будет курсировать с 17 июля по 25 сентября в 09:00 каждую пятницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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