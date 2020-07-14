2020-07-14T11:47:50+03:00
Общество

«Теплоход здоровья» будет ходить в Ижевске с 17 июля

Все желающие на теплоходе смогут измерить давление и получить консультацию врача
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске с 17 июля запустят «Теплоход здоровья». Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска» «ВКонтакте».

- На теплоходе будет работать «Пункт здоровья», где можно измерить самые разные параметры здоровья, а также на каждом рейсе будут консультировать такие специалисты как психолог, диетолог, кардиолог и даже стоматолог, - говорится в сообщении.

Все желающие смогут принять участие в оздоровительной гимнастике, которую проведет инструктор.

«Теплоход здоровья» будет курсировать с 17 июля по 25 сентября в 09:00 каждую пятницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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