2020-07-14T16:52:33+03:00
Общество

Бару «Питьсбург» в Ижевске запретят продавать алкоголь ночью

Проверку проводила прокуратура Ленинского района
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии суд признал законным представление прокуратуры Ленинского района о прекращении продажи алкоголя ночью в баре «Питьсбург». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при оказании услуг общественного питания в баре «Питьсбург». По результатам проверки прокурором внесено представление с требованием не продавать алкоголь в помещении бара с 22:00 до 10:00 часов следующего дня. Организация не согласилась и обжаловала представление прокурора в суде, - говорится в сообщении.

Так, суд согласился с прокурором в том, что помещение не является баром и, соответственно, не имеет право продавать алкоголь ночью, представление признано законным и обоснованным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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