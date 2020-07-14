В районе Воткинского шоссе в Ижевске отключат горячую воду
На две недели отключат горячую воду в районе Воткинского шоссе в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
Так, с 15 по 28 июля воду отключат в домах по адресам:
- Воткинское шоссе 105, 160, 166, 166а, 166б, 170;
- пр. Деповский 6, 8, 11.
Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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