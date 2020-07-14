В Удмуртии самые низкие в ПФО показатели по выявленным случаям заражения коронавирусом

14 Июль 2020 2020-07-14T16:49:06+03:00

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В Удмуртии самые низкие показатели в ПФО по зарегистрированным случаям заражения коронавирусом. Об этом сообщается в паблике Стопкоронавирус.

- На 13 июля в Удмуртии индекс количества выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет 118,3. Средний показатель по России - 499,7, - говорится в сообщении.

Так, самые высокие показатели в округе в Нижегородской области - 627,6, Ульяновской области - 573,1, Республике Марий Эл - 486,5.

Самые низкие показатели в Удмуртии, Татарстане - 118,3 и Башкирии - 146,8.

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ИСТОЧНИК KP.RU