В Удмуртии самые низкие в ПФО показатели по выявленным случаям заражения коронавирусом
В Удмуртии самые низкие показатели в ПФО по зарегистрированным случаям заражения коронавирусом. Об этом сообщается в паблике Стопкоронавирус.
- На 13 июля в Удмуртии индекс количества выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет 118,3. Средний показатель по России - 499,7, - говорится в сообщении.
Так, самые высокие показатели в округе в Нижегородской области - 627,6, Ульяновской области - 573,1, Республике Марий Эл - 486,5.
Самые низкие показатели в Удмуртии, Татарстане - 118,3 и Башкирии - 146,8.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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