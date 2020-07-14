2020-07-14T16:49:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Удмуртии самые низкие в ПФО показатели по выявленным случаям заражения коронавирусом

Самый высокий показатель в Нижегородской области
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии самые низкие показатели в ПФО по зарегистрированным случаям заражения коронавирусом. Об этом сообщается в паблике Стопкоронавирус.

- На 13 июля в Удмуртии индекс количества выявленных случаев коронавируса на 100 тысяч населения составляет 118,3. Средний показатель по России - 499,7, - говорится в сообщении.

Так, самые высокие показатели в округе в Нижегородской области - 627,6, Ульяновской области - 573,1, Республике Марий Эл - 486,5.

Самые низкие показатели в Удмуртии, Татарстане - 118,3 и Башкирии - 146,8.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Более 230 тысяч рублей мошенники похитили у жительницы Удмуртии.

- Еще в одном районе в Ижевске отключат горячую воду.

- Светомузыкальный фонтан в Ижевске на время отключат. Не переживайте, ненадолго.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанина отправили под стражу за ложное сообщение о минировании жилого дома
Бару «Питьсбург» в Ижевске запретят продавать алкоголь ночью
В Удмуртии самые низкие в ПФО показатели по выявленным случаям заражения коронавирусом
Более 230 тысяч рублей мошенники похитили у жительницы Удмуртии
В районе Воткинского шоссе в Ижевске отключат горячую воду
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 14 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
«На старт! Внимание! Добро!»: в Ижевске продолжается конкурс для детей с особыми образовательными потребностями
Более 800 пьяных водителей задержано на дорогах Удмуртии этим летом
Светомузыкальный фонтан в Ижевске временно отключат
«Теплоход здоровья» будет ходить в Ижевске с 17 июля
В результате столкновения двух легковушек на трассе Удмуртии скончался мужчина
Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии проверил ход работ на трассе Игра - Красногорское
Tele2 приглашает гостей «Дома по другим правилам» в путешествие по России
Житель Удмуртии убил мать-инвалида
Ижевчанин получил открытую черепно-мозговую травму в результате ныряния
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 14 июля: двое человек скончались и 46 новых случаев заражения
Ребенок-инвалид из Удмуртии получил лекарства только после вмешательства прокуратуры
«Нашествие пернатых»: улицы Ижевска оккупировали чайки
Цены на бензин выросли в Удмуртии