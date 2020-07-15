Погода в Ижевске 15 июля 2020 года: синоптики прогнозируют самый жаркий день, до +34 градусов

15 Июль 2020 2020-07-14T17:15:28+03:00

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Доброе утро, ижевчане! Вот и наступила середина недели – 15 июля. Пока вы настраиваетесь на рабочий день, «Комсомолка» расскажет о погоде. К слову, синоптики обещают, что эта среда станет самой жаркой.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, днем ожидается +32…+34 градуса, ночью +19…+21 градус, преимущественно без осадков.

По данным сервиса Яндекс погода, сегодня температура достигнет +33…+35 градусов, ночью +21…+25 градусов, возможно пройдет дождь.

Желаем вам отличного дня и кондиционеров!

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ИСТОЧНИК KP.RU