Мужчину из Таджикистана осудили за взятку инспектору ГИБДД
В Удмуртии осудили жителя Таджикистана, который пытался дать взятку инспектору ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что в конце мая мужчина ехал за рулем машины, не пристегнувшись ремнем безопасности. Инспектор ГИБДД остановил его и, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, в салоне патрульной машины положил в свой паспорт 500 рублей и отдал инспектору, - говорится в сообщении.
Осужденный признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, в связи с этим суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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