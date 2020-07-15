2020-07-15T14:39:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Баням, саунам, СПА и массажным салонам Удмуртии разрешили работать с 15 июля

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 15 июля в Удмуртии разрешили работать баням, саунам, СПА-салонам, соляриям и массажным салонам. Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы о введение режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Также при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора разрешено работать пансионатам, санаториям и домам отдыха.

Напомним, с 1 июля возобновляют работу санатории, которые имеют медлицензию. А с 12 июля начнут работать детские загородные лагеря, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, за исключением осуществляющих деятельность в палаточных лагерях. Учреждения будут работать при выполнении условий Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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