На перекрестке трассы Ижевск– Якушр-Бодья завершена установка фонарей

15 Июль 2020 2020-07-15T16:00:26+03:00

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На перекрестке трассы Ижевск – Якушр-Бодья с окружной города завершена установка фонарей и светофора. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

- На участке протяженностью 500 метров установлено 19 фонарей, в ближайшее время к объекту будут подведены линии электропитания. Также вскоре на участке появится новый комплекс фото и видеофиксации нарушений, - говорится в сообщении.

Все работы были выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Всего мы устанавливаем опоры на четырех участках региональных трасс. Два объекта на дороге Завьялово-Каменное и один у деревни Средний Постол на автодороге Ижевск-Ува уже подключены к электричеству и приняты в эксплуатацию, - отметил глава республики Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU