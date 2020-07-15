Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске
В Ижевске пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.
- С 17 по 19 июля 2020 года в Ижевске полицейские проведут рейды, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением машины в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.
Отдел ГИБДД УМВД России по городу напоминает водителям, что за управление машиной, а равно отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от полутора до 2 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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