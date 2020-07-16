2020-07-16T06:29:18+03:00
Общество

Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска

13 июля стартовала летняя оздоровительная кампания
Анастасия Волкова
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ФОТО: Пресс-служба администрации Ижевска.ФОТО: Пресс-служба администрации Ижевска.
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Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска. С понедельника в 10 образовательных учреждениях стартовала летняя оздоровительная кампания, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, лагеря дневного пребывания при школах получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, разрешение надзорных органов в части обеспечения требований пожарной и антитеррористической безопасности.

- Все, что требовали от нас Роспотребнадзор и другие надзорные органы по части безопасности, мы выполнили. Приобретено необходимое количество бесконтактных термометров, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для персонала. В каждой комнате мы установили бактерицидные рециркуляторы воздуха. В течение всего дня в лагере находится медицинский работник, - поясняет Жанна Таранникова, директор школы №16.

Отметим, что несмотря на пандемию коронавируса, лагерь при школе №16 полностью укомплектован. Сейчас здесь отдыхают 120 детей.

- Основная часть мероприятий будет проходить на территории школы. Но у нас есть возможность проводить время с детьми в парках и скверах, на свежем воздухе. Еще в этом году у нас запланированы поездки на оленью ферму Гринфилд Парк и Енот-парк, - отмечает Жанна Таранникова.

В течение всего лета в Ижевске будет организована работа более 40 лагерей. Их посетят порядка 6 тысяч детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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