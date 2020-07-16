16 Июль 2020 2020-07-16T07:15:10+03:00

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Состояние катающих детей лошади, пони и ослика провели ветеринары в Удмуртии. Проверку инициировали неравнодушные ижевчане. Они пожаловались в социальных сетях на то, что животные продолжают работать, несмотря на аномальную жару. Об этом сообщил начальник главного управления ветеринарии по региону Роман Габдрахманов.

После клинического осмотра выяснилось, что состояние лошади, пони и ослика в пределах нормы. Но нарушения все же выявили. Так, владелец животных не предоставил ветеринарные сопроводительные документы.

- Животных невозможно идентифицировать, а также выяснить их территориальное и видовое происхождение, эпизоотическое благополучие территорий их выхода, - написал Роман Габдрахманов.

В отношении предпринимателя оставлен административный материал за нарушение требований ветеринарного законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU