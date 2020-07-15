2020-07-15T14:41:15+03:00
Происшествия

На Южном кладбище в Ижевске загорелась машина

Возгорание произошло из-за нагретого коллектора двигателя
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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В Ижевске на Южном кладбище загорелась машина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Девушка приехала на Южное кладбище и припарковалась на куче сухой травы. Через несколько минут она заметила дым на парковке, когда девушка прибежала к машине, под капотом уже было пламя, а под колесами горела трава, - говорится в сообщении.

На помощь девушке пришли очевидцы, они помогли оттолкнуть машину и потушили пламя огнетушителями. Предварительный ущерб от возгорания составил 150 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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