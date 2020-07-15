На Южном кладбище в Ижевске загорелась машина
В Ижевске на Южном кладбище загорелась машина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
- Девушка приехала на Южное кладбище и припарковалась на куче сухой травы. Через несколько минут она заметила дым на парковке, когда девушка прибежала к машине, под капотом уже было пламя, а под колесами горела трава, - говорится в сообщении.
На помощь девушке пришли очевидцы, они помогли оттолкнуть машину и потушили пламя огнетушителями. Предварительный ущерб от возгорания составил 150 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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