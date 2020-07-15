Движение грузовых машин запретят в переулке Ястребовский в Ижевске
В Ижевске в переулке Ястребовский запретят движение грузовых машин. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
Так, на участке от улицы К. Маркса до улицы Красноармейская установят дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» и «Направление действия».
Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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