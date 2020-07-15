Движение грузовых машин запретят в переулке Ястребовский в Ижевске

15 Июль 2020 2020-07-15T10:11:09+03:00

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В Ижевске в переулке Ястребовский запретят движение грузовых машин. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

Так, на участке от улицы К. Маркса до улицы Красноармейская установят дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено» и «Направление действия».

Дорожные знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU