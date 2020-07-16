2020-07-16T12:32:03+03:00
Общество

Ночью 17 июля местами по Ижевску ожидается гроза

При этом усилится ветер
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Местами по Удмуртии и Ижевску в ночь с 16 на 17 июля ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

При грозе прогнозируется усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.

Жителей просят быть внимательными и не оставлять открытыми окна и балконы. Автомобилистам выбирать места парковки, соблюдать скоростной режим и по возможности не выезжать на личном авто.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, днем 17 июля ожидается +24…+27 градусов, ночью +15…+18 градусов, дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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