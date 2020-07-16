Водитель, которому стало плохо за рулем, стал виновником массового ДТП на дороге «Ижевск-Аэропорт»

16 Июль 2020 2020-07-16T12:22:47+03:00

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16 июля утром на 9 километре дороги «Ижевск-Аэропорт» Завьяловского района произошло массовое ДТП, столкнулись шесть машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- По предварительным данным, водителю машины «Хендай Крета», 59-летнему мужчине, стало плохо за рулем, в итоге он спровоцировал ДТП. Всего столкнулись шесть машин, включая автобус, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП травмы получил водитель машины «Хендай Крета». В ходе проведенного медосвидетельствования у водителя не установлено состояние опьянения. По факту происшествия ведется расследование.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/790847" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП произошло на трассе в Ижевске.Столкнулись шесть машин Видео: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU