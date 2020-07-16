Водитель, которому стало плохо за рулем, стал виновником массового ДТП на дороге «Ижевск-Аэропорт»
16 июля утром на 9 километре дороги «Ижевск-Аэропорт» Завьяловского района произошло массовое ДТП, столкнулись шесть машин. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- По предварительным данным, водителю машины «Хендай Крета», 59-летнему мужчине, стало плохо за рулем, в итоге он спровоцировал ДТП. Всего столкнулись шесть машин, включая автобус, - говорится в сообщении.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП травмы получил водитель машины «Хендай Крета». В ходе проведенного медосвидетельствования у водителя не установлено состояние опьянения. По факту происшествия ведется расследование.
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Массовое ДТП произошло на трассе в Ижевске.Столкнулись шесть машин Видео: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
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