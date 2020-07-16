2020-07-16T16:57:48+03:00
Общество

Минсоцполитики опровергло информацию о выплате по 1000 рублей за каждый год брака в Удмуртии

За долгий брак полагается другая выплата
Ксения Аксенова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Накануне в сети появились новости о том, что россияне, долго прожившие в браке, смогут получить выплаты на юбилей свадьбы. И уточнялось, что, например, в Санкт-Петербурге, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. То есть, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 тысяч рублей.

Но оказалось, что данная информация не соответствует действительности.

- В Удмуртии такая выплата отсутствует. У нас тем, кто прожил долго в браке, полагается другая выплата, - сообщили «Комсомолке» в Министерстве социальной политики и труда республики.

Так, супружеским парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни, Указом Главы Удмуртии от 05.05.2020 №31 установлена единовременная выплата в размере 3 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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