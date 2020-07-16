2020-07-16T16:54:22+03:00
Общество

Спасатели Ижевске помогли освободиться кошке, у которой лапа застряла в сливном отверстии ванны

Хозяева животного решили его помыть
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: поисково-спасательная служба ИжевскаФото: поисково-спасательная служба Ижевска
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Спасатели Ижевска выезжали на не самый обычный вызов - лапа кошки застряла в сливном отверстии. Об этом сообщается в группе спасательной службы города.

- Хозяева решили искупать своего питомца, к сожалению, лапа кошки застряла в сливном отверстии ванны. Самостоятельно достать лапу они не смогли и вызвали спасателей, - говорится в сообщении.

Приехавшие специалисты разобрали слив в ванной и извлекли лапу кошки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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