2020-07-16T15:03:49+03:00
Общество

С 15 июля в 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов

А также ограничили въезд для машин
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии с 15 июля в 20 районах запретили гражданам посещать леса. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

Так, с 15 июля по 4 августа 2020 года нельзя будет посещать леса в Алнашском, Вавожском, Воткинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском, Кезском, Кизнерском, Красногорском, Можгинском, Сарапульском, Селтинском, Игринском, Увинском, Шарканском, Яганском (Малопургинский район) и Якшур-Бодьинском лесничествах.

Ограничения связаны с высоким классом пожарной опасности из-за погоды.

- На период ограничений нельзя гулять в лесах, проводить массовые мероприятия, собирать ягоды, грибы, - говорится в сообщении.

Всего на 16 июля в Удмуртии зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади 1,04 га, что в 4,7 раза больше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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