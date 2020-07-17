2020-07-17T08:54:22+03:00
Происшествия

Незаконный доход в 5 млн рублей: группу жителей Удмуртии осудят за незаконное создание юрлиц

Расследование уголовного дела окончено
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые обвиняются в незаконном создании юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, создал преступную группу 44-летний ранее судимый ижевчанин, незаконная деятельность длилась около двух лет. Мужчина за небольшое вознаграждение просил людей, которые остро нуждались в деньгах, оформить на свое имя юрлицо. Далее сам готовил документы и занимался их реорганизацией. В состав группы входили еще трое женщин и шестеро мужчин в возрасте от 23 до 48 лет, - говорится в сообщении.

За весь период существования преступной группы было создано 216 подставных лиц, в результате был извлечен доход свыше 5 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 15 выздоровевших.

- В Ижевске продолжает тренировки основной состав женской сборной России по биатлону. Кто из спортсменок приехал на сборы и не мешает ли девушкам жара?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Удмуртии выиграл в лотерею более 11 млн рублей
Незаконный доход в 5 млн рублей: группу жителей Удмуртии осудят за незаконное создание юрлиц
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 15 выздоровевших
Женская сборная России по биатлону продолжает тренировки в Ижевске
Одну из дорог перекроют в Удмуртии из-за соревнований по велоспорту
Переход ижевского садика №232 в собственность города не отразится на детях
23 выпускника из Удмуртии сдали ЕГЭ на 100 баллов
Погода в Ижевске 17 июля: небольшие дожди и до +28 градусов
Улицу Ленина в районе спуска на набережную в Ижевске закроют на 3 дня
За неделю в Удмуртии на воде было спасено три человека
Ижевчанина обвиняют в убийстве знакомого
Ижевчане могут выбрать место установки стелы «Город трудовой доблести»
С 15 июля в 20 районах Удмуртии ввели запрет на посещение лесов
Минсоцполитики опровергло информацию о выплате по 1000 рублей за каждый год брака в Удмуртии
Спасатели в Ижевске помогли освободиться кошке, у которой лапа застряла в сливном отверстии ванны
Ночью 17 июля местами по Ижевску ожидается гроза
Водитель, которому стало плохо за рулем, стал виновником массового ДТП на дороге Ижевск - аэропорт
65-летний житель Удмуртии пошел купаться пьяным и утонул
Жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков
«Махал руками и начал захлебываться»: в Удмуртии спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 16 июля: 43 новых случая заражения и 9 выздоровевших
Страдающую психическим расстройством девушку разыскивают в Удмуртии
Состояние катающих детей лошади, пони и ослика проверили ветеринары в Удмуртии
Купался в неположенном месте: ижевчанин получил черепно-мозговую травму на воде
Санитарные нормы соблюдаются во всех школьных лагерях Ижевска
Погода в Ижевске на 16 июля: дожди, грозы и +32 градуса