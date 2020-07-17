Незаконный доход в 5 млн рублей: группу жителей Удмуртии осудят за незаконное создание юрлиц

17 Июль 2020 2020-07-17T08:54:22+03:00

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В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые обвиняются в незаконном создании юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- По версии следствия, создал преступную группу 44-летний ранее судимый ижевчанин, незаконная деятельность длилась около двух лет. Мужчина за небольшое вознаграждение просил людей, которые остро нуждались в деньгах, оформить на свое имя юрлицо. Далее сам готовил документы и занимался их реорганизацией. В состав группы входили еще трое женщин и шестеро мужчин в возрасте от 23 до 48 лет, - говорится в сообщении.

За весь период существования преступной группы было создано 216 подставных лиц, в результате был извлечен доход свыше 5 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU