Незаконный доход в 5 млн рублей: группу жителей Удмуртии осудят за незаконное создание юрлиц
В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые обвиняются в незаконном создании юридических лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- По версии следствия, создал преступную группу 44-летний ранее судимый ижевчанин, незаконная деятельность длилась около двух лет. Мужчина за небольшое вознаграждение просил людей, которые остро нуждались в деньгах, оформить на свое имя юрлицо. Далее сам готовил документы и занимался их реорганизацией. В состав группы входили еще трое женщин и шестеро мужчин в возрасте от 23 до 48 лет, - говорится в сообщении.
За весь период существования преступной группы было создано 216 подставных лиц, в результате был извлечен доход свыше 5 млн рублей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 15 выздоровевших.
- В Ижевске продолжает тренировки основной состав женской сборной России по биатлону. Кто из спортсменок приехал на сборы и не мешает ли девушкам жара?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»