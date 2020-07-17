2020-07-17T12:26:30+03:00
Происшествия

16 июля на пешеходных переходах Ижевска сбили двух подростков

В результате ДТП участники дорожного движения получили травмы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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16 июля на пешеходных переходах Ижевска получили травмы два подростка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Так, около 15:00 на улице 10 лет Октября 54-летняя женщина, водитель машины «Хендай-Гетц», сбила 16-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Немного позже, около 19:00 на улице Областная 44-летний мужчина, водитель машины «Дэу», сбил 13-летнего велосипедиста, который также переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подростки получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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