16 июля на пешеходных переходах Ижевска сбили двух подростков
16 июля на пешеходных переходах Ижевска получили травмы два подростка. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Так, около 15:00 на улице 10 лет Октября 54-летняя женщина, водитель машины «Хендай-Гетц», сбила 16-летнего юношу, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Немного позже, около 19:00 на улице Областная 44-летний мужчина, водитель машины «Дэу», сбил 13-летнего велосипедиста, который также переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП подростки получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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