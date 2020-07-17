Житель Удмуртии выиграл в лотерею более 11 млн рублей
В Удмуртии на одного миллионера стало больше – местный житель выиграл в лотерею более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.
- Когда увидел сумму выигрыша на сайте, у меня ноги обмякли от удивления. Я не ожидал, что мне повезет по-крупному!, - поделился эмоциями мужчина.
Победитель уже решил, что выигранные деньги потратить на строительство дома, купит семье подарки и обеспечит достойное будущее для дочери.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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