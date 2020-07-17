Житель Удмуртии выиграл в лотерею более 11 млн рублей

17 Июль 2020 2020-07-17T09:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на одного миллионера стало больше – местный житель выиграл в лотерею более 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотереи.

- Когда увидел сумму выигрыша на сайте, у меня ноги обмякли от удивления. Я не ожидал, что мне повезет по-крупному!, - поделился эмоциями мужчина.

Победитель уже решил, что выигранные деньги потратить на строительство дома, купит семье подарки и обеспечит достойное будущее для дочери.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии осудят группу местных жителей, которая незаконным путем создавала подставные юридические лица и получали от этого доход.

- Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 15 выздоровевших.

- Мы продолжаем следить за судьбой детского сада №232. Собственник вынужден продать здание, и администрация Ижевска планирует его выкупить. Отразятся ли предстоящие изменения на воспитанниках?

ИСТОЧНИК KP.RU