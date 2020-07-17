Инспекторы ГИБДД Татарстана с помощью стрельбы смогли остановить нарушителя из Удмуртии

17 Июль 2020 2020-07-17T12:45:30+03:00

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В Татарстане в ходе погони был задержан 21-летний житель Удмуртии, который нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное МВД.

- Во время патрулирования сотрудниками ГИБДД Агрызского района было принято решение об остановке машины «Лада». Водитель проигнорировал требование, тогда началось преследование. Пытаясь уйти от погони, молодой человек несколько раз нарушил ПДД. Сотрудниками было принято решение о применении табельного оружия, только после этого нарушитель вынужденно остановился, - говорится в сообщении.

После остановки машины было установлено, что водитель не имеет прав управления. В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU