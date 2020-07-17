Видео: как устроен сухой фонтан на Центральной площади Ижевска

17 Июль 2020 2020-07-17T12:57:01+03:00

Рассказываем, как работает система, как фонтан чистят и какие режимы есть

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17 июля журналист «Комсомолки» побывала в помещении, которое скрыто от глаз ижевчан и узнала, как устроен новых сухой фонтан на Центральной площади в Ижевске. Экскурсию в техническое помещение фонтана провел Антон Колчанов, начальник производственного отдела.

Так, в техническом помещении находится, все оборудование, двигатели, программы, которые управляют фонтаном, и большая чаша с водой.

В 10 утра таймер включает фонтан и в определенные часы режимы меняются, всего есть три режима – это статический, динамический и детский. Фонари, у фонтана включаются, как только заходит солнце.

В последнее время фонтан стали часто чистить, это связано с тем, что сейчас много людей начали в нем купаться. Специалисты находят в фильтрах палочки от чупа-чупсов, крышки и даже украшения.

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ИСТОЧНИК KP.RU