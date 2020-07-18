Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 18 июля: еще один летальный случай и 38 новых зараженных
На утро 18 июля в Удмуртии зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба.
- Диагноз подтвердился у 25 жителей Ижевска, 7 жителей Завьяловского района, 3 жителей Балезинского, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Кезском, Якшур-Бодинском районах, - говорится в сообщении.
Также еще один человек с подтвержденным коронавирусом скончался, за сутки выписали 28 человек.
Всего на 18 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 044 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 1 448 человек выздоровели. 36 летальных случаев. Состояние заболевших: 479 в удовлетворительном состоянии, 67 средней степени тяжести, 14 в тяжелом состоянии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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