Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?
Долгожданные выходные впереди, а «Комсомолка» традиционно рассказывает о погоде на ближайшие дни.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 18 июля, днем ожидается +25…+27 градусов, ночью +17…+18 градусов, преимущественно без осадков, облачно с прояснениями.
В воскресенье, 19 июля, днем ожидается +23…+25 градусов, ночью +18 градусов, весь день ожидается дождь.
На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в среднем температура составит +23 градуса, ночью +16 градусов, возможны дожди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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