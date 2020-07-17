Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?

17 Июль 2020 2020-07-17T16:53:50+03:00

К воскресенью жара немного спадет

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Долгожданные выходные впереди, а «Комсомолка» традиционно рассказывает о погоде на ближайшие дни.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 18 июля, днем ожидается +25…+27 градусов, ночью +17…+18 градусов, преимущественно без осадков, облачно с прояснениями.

В воскресенье, 19 июля, днем ожидается +23…+25 градусов, ночью +18 градусов, весь день ожидается дождь.

На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, в среднем температура составит +23 градуса, ночью +16 градусов, возможны дожди.

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ИСТОЧНИК KP.RU