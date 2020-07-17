Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой записали трогательный ролик
17 июля на фан-странице олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой появился трогательный ролик в поддержку девушки.
- Огромное спасибо всем, кто смог приехать! И всем, кто был далеко, но поддерживал и переживал! Вы прекрасны! - подписали видео фанаты.
На видео поклонники на площадке в Москве раскрыли огромный баннер с надписью: «Алина, мы тебя очень любим!». К слову, среди фанатов были как взрослые, так и совсем маленькие жители страны.
Сама Алина отреагировала на послание на страничке в «Инстаграм», она опубликовала сторис с видео и поблагодарила поклонников.
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Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой записали трогательный ролик.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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