17 Июль 2020 2020-07-17T15:28:42+03:00

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17 июля на фан-странице олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой появился трогательный ролик в поддержку девушки.

- Огромное спасибо всем, кто смог приехать! И всем, кто был далеко, но поддерживал и переживал! Вы прекрасны! - подписали видео фанаты.

На видео поклонники на площадке в Москве раскрыли огромный баннер с надписью: «Алина, мы тебя очень любим!». К слову, среди фанатов были как взрослые, так и совсем маленькие жители страны.

Сама Алина отреагировала на послание на страничке в «Инстаграм», она опубликовала сторис с видео и поблагодарила поклонников.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/791080" frameborder="0"></iframe> Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой записали трогательный ролик.

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ИСТОЧНИК KP.RU