2020-07-18T09:37:32+03:00
Общество

На 17 июля в Удмуртии нет ни одного водоема, который соответствует нормам

С 20 мая было исследовано 136 проб воды
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Оксана МымринаФото: Оксана Мымрина
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В Удмуртии на 17 июля 2020 года управлением Роспотребнадзора по республике не выдано ни одного заключения о соответствии водоема всем правилам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 20 мая было исследовано 136 проб воды из открытых водоемов и 43 пробы почвы. Из них 3 образца не соответствовали нормативам и в одном образце почвы нашли паразитов – это было на центральном пляже Ижевска, позже территорию обрабатывали, результатов повторных исследований еще нет.

В пресс-службе управления напомнили, что жителям нельзя купать в водоемах, если рядом находится табличка о запрете купания, в водоемах со стоячей водой, а также избегать мест, откуда торчат коряги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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