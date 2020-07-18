После вмешательства прокуратуры в Удмуртии вдова ветерана Великой Отечественной войны получила выплату

18 Июль 2020 2020-07-18T10:01:35+03:00

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В Удмуртии после вмешательства прокуратуры 89-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны получила единовременную выплату в связи с 75-летием Победы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Вдова ветерана обратилась в пенсионный фонд России по вопросу предоставления ей выплаты – 75 тысяч рублей, которая предусмотрена указом президента. Сотрудники фонда отказали женщине, сказав, что ее муж не имел непосредственного отношения к войне. При этом муж заявительницы имел статус ветерана - участника Великой Отечественной войны как лицо, принимавшее участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории бывших республик СССР, - говорится в сообщении.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием произвести единовременную выплату. Суд требования прокурора удовлетворил. Вдова ветерана получила социальную выплату.

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ИСТОЧНИК KP.RU