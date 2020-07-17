2020-07-17T13:57:39+03:00
Происшествия

Прокуратура Удмуртии: «В результате проверки по факту гибели 17-летней девочки было выявлено множество нарушений»

Девочка скончалась от отравления этиловым спиртом
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Прокуратура Удмуртии провела проверку по факту гибели 17-летней местной жительницы в результате отравления этиловым спиртом. О результатах проверки рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, 9 июня поступило сообщение о гибели 17-летней девочки в одном из коттеджей Ижевска. В ходе прокурорской проверки были выявлены множество нарушений. Например, в колледже, где училась девочка, плохо проводили работу по профилактике потребления алкоголя. Также нарушения были выявлены в работе участковых, которые не следили за тем, кто сдает коттеджи.

К тому же, полицейским удалось установить лицо, которое продало алкоголь несовершеннолетним, его привлекут к административной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Поваленные деревья, подтопления и отключение электричества: как Ижевск пережил мощную грозу.

- Инспекторы ГИБДД Татарстана с помощью стрельбы смогли остановить нарушителя из Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МегаФон и Росгеология начинают морские исследования, чтобы проложить подводную линию связи из Европы в Азию
Фанаты олимпийской чемпионки Алины Загитовой записали трогательный ролик
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 17 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Прокуратура Удмуртии: «В результате проверки по факту гибели 17-летней девочки было выявлено множество нарушений»
Видео: как устроен сухой фонтан на Центральной площади Ижевска
Инспекторы ГИБДД Татарстана с помощью стрельбы смогли остановить нарушителя из Удмуртии
16 июля на пешеходных переходах Ижевска сбили двух подростков
Лучших работников «Ижстали» наградили в День металлурга
Житель Удмуртии выиграл в лотерею более 11 млн рублей
Незаконный доход в 5 млн рублей: группу жителей Удмуртии осудят за незаконное создание юрлиц
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 17 июля: 40 новых случаев заражения и 15 выздоровевших
Женская сборная России по биатлону продолжает тренировки в Ижевске
Одну из дорог перекроют в Удмуртии из-за соревнований по велоспорту
Переход ижевского садика №232 в собственность города не отразится на детях