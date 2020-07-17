Прокуратура Удмуртии: «В результате проверки по факту гибели 17-летней девочки было выявлено множество нарушений»

17 Июль 2020 2020-07-17T13:57:39+03:00

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Прокуратура Удмуртии провела проверку по факту гибели 17-летней местной жительницы в результате отравления этиловым спиртом. О результатах проверки рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, 9 июня поступило сообщение о гибели 17-летней девочки в одном из коттеджей Ижевска. В ходе прокурорской проверки были выявлены множество нарушений. Например, в колледже, где училась девочка, плохо проводили работу по профилактике потребления алкоголя. Также нарушения были выявлены в работе участковых, которые не следили за тем, кто сдает коттеджи.

К тому же, полицейским удалось установить лицо, которое продало алкоголь несовершеннолетним, его привлекут к административной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU