2020-07-18T12:33:19+03:00
Общество

Движение по мосту в Сарапуле возобновили 18 июля

Однако пешеходов просят выбирать другие пути
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: страница Александра БречаловФото: страница Александра Бречалов
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В Сарапуле (Удмуртия) возобновили движение для транспорта по мосту на улице Гончарова. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Движение по мосту разрешено всем видам транспорта без исключения. Движение маршрутных автобусов по новому мосту начнется с 25 июля. Расписание будет возвращено в прежний режим. При этом есть корректировки в движении автобусов №№ 19, 31, 41. Они будут ездить с ул. Молодежная до ул. Чистякова, по ул. Чистякова до ул. 20 лет Победы, по ул. 20 лет Победы до ул. Гончарова, по ул. Гончарова далее по маршруту, - написал глава республики.

Что касается пешеходов, то пока что им рекомендовано выбирать другие пути и не ходить по мосту так как работы на объекте продолжаются.

Официальное открытие моста состоится осенью текущего года, как и было предусмотрено контрактом.

Напомним, мост закрыли на реконструкцию в октябре 2019 года (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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