Школа №16 Ижевска стала лауреатом российского конкурса «Лучшие 1000 школ»

18 Июль 2020 2020-07-18T13:07:20+03:00

Конкурс проходил с февраля по март 2020 года

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Ижевская школа №16 стала лауреатом ежегодного российского смотра-конкурса «Лучшие 1000 школ». Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- В нашей школе сложилась комплексная система патриотического воспитания детей, которая включает различные направления работы. Так, по итогам конкурса жюри определило 1000 лучших школ, гимназий, лицеев России с наиболее активными и творчески работающими коллективами. Помимо школы № 16 лауреатами-победителями в номинации «1000 лучших организаций среднего, основного и начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей)» стали еще 2 школы Ижевска: № 28, № 52, - отметила директор школы Жанна Таранникова.

Также, по словам директора школы, жюри оценивало уровень учебной подготовки детей. Еще внимание было сосредоточено на техническом оснащении школы, участии в различных мероприятиях - творческих, спортивных и научных.

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ИСТОЧНИК KP.RU