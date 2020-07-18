Сотрудник исправительной колонии Удмуртии спас женщину из горящего дома

18 Июль 2020 2020-07-18T16:41:50+03:00

Мужчина был на рыбалке, когда заметил дым в жилом массиве

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В Удмуртии сотрудник исправительной колонии спас женщину из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

- Мужчина был на рыбалке, когда заметил дым со стороны жилого массива, он доехал до места на машине. Когда зашел в дом, ничего не было видно, но слышны стоны, он разбил окно и вытащил из дома пожилую женщину, - говорится в сообщении.

Далее в течение часа сотрудник колонии помогал бороться с пожаром.

- Я поступил так, как должен был. Пожар – это страшное дело. Жизнь людей, которые оказались в огне, зависит от тех, кто окажется рядом. Поэтому и не мог поступить иначе. И любой бы, думаю, среагировал так же, - отметил мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU