2020-07-19T09:27:05+03:00
Спорт

Баня и «покушать»: как фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева восстанавливается после тренировок?

Девушка рассказала об этом своим подписчикам в Инстаграм
Анастасия Волкова
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ФОТО: Официальный аккаунт Елизаветы Туктамышевой в ИнстаграмФОТО: Официальный аккаунт Елизаветы Туктамышевой в Инстаграм
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23-летняя уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после тренировок. Советами фигуристка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм.

- По возможности - это баня, а если ее нет, то горячии душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться. И еще супер-средство - это сон. Ну и покушать естественно, - написала Лиза.

Подписчики девушки способ восстановления оценили.

- Молодец! Настоящий русский человек, - отметили пользователи в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Баня и «покушать»: как фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева восстанавливается после тренировок?
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