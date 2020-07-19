Баня и «покушать»: как фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева восстанавливается после тренировок?

19 Июль 2020 2020-07-19T09:27:05+03:00

Девушка рассказала об этом своим подписчикам в Инстаграм

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23-летняя уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала, как восстанавливается после тренировок. Советами фигуристка поделилась со своими подписчиками в Инстаграм.

- По возможности - это баня, а если ее нет, то горячии душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться. И еще супер-средство - это сон. Ну и покушать естественно, - написала Лиза.

Подписчики девушки способ восстановления оценили.

- Молодец! Настоящий русский человек, - отметили пользователи в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU