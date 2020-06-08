2020-06-08T08:46:04+03:00
Спорт

«Тренер одобрил»: Елизавета Туктамышева рассказала о новой произвольной программе на сезон

Тренер фигуристки Алексей Мишин не видел программу, когда ее ставили
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/liza_tuktik/Фото: instagram.com/liza_tuktik/
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Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее новую программу одобрил ее тренер Алексей Мишин. Об этом она написала на странице в «Инстаграм».

- Когда мы с Юрием Смекаловым сделали проект, который должен стать основой новой программы, то Алексей Николаевич еще не видел всего танца, только небольшие кусочки по видео и музыку. Поэтому до конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена. Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось, - написала девушка.

По словам фигуристки, уже в скором времени она будет тренировать программу на льду.

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Елизавета Туктамышева. Премьера произвольной программы на сезон 2020/2021.Апрель, 2020 Music Art Dance Company

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ИСТОЧНИК KP.RU

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