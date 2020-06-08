«Тренер одобрил»: Елизавета Туктамышева рассказала о новой произвольной программе на сезон
Фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что ее новую программу одобрил ее тренер Алексей Мишин. Об этом она написала на странице в «Инстаграм».
- Когда мы с Юрием Смекаловым сделали проект, который должен стать основой новой программы, то Алексей Николаевич еще не видел всего танца, только небольшие кусочки по видео и музыку. Поэтому до конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена. Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось, - написала девушка.
По словам фигуристки, уже в скором времени она будет тренировать программу на льду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Алина Загитова и Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на сезон 2020-2021.
- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о причинах расставания с молодым человеком.
- Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приступила к тренировкам в Москве.
Елизавета Туктамышева. Премьера произвольной программы на сезон 2020/2021.Апрель, 2020 Music Art Dance Company
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»