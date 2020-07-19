Подарок врачам: на стене ижевской больницы распустились цветы

19 Июль 2020 2020-07-19T11:57:26+03:00

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На стенах Республиканской детской клинической больницы распустились цветы. Барельеф выполнили ижевские строители в подарок врачам и пациентам медицинского учреждения. Об этом рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей официальной странице в «Фейсбуке».

- Строители - суровые снаружи, но романтичные внутри, - подписал он под фото. - Этот узор по сырой штукатурке они выполнили специально для медиков. В холле отделения реанимации и интенсивной терапии теперь всегда будут цветы.

Напомним, ремонт больница ждала более 30 лет. Работы планируют завершиться уже к концу лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU