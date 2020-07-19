19 Июль 2020 2020-07-19T14:48:59+03:00

Он уехал на дачу и перестал выходить на связь с родными

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Поисковики Удмуртии обнаружили пропавшего дедушку погибшим. Он не выходил на связь с родными с 16 июля: отправился на садовый участок, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

По приезду на дачу мужчина перестал выходить на связь: гудки шли, однако телефон никто не брал. 18 июля номер стал недоступен. Тогда супруга пропавшего обратилась в полицию.

- Сосед на массиве рассказал, что он приехал, был на участке недолго, переоделся в одежду «для леса» и куда-то уехал. Но всё говорило о том, что уехал недалеко и ненадолго: документы на машину и водительское удостоверение он оставил в садовом домике, сам домик остался открытым, на плите осталась недоваренная курица. Ситуация осложнялась состоянием здоровья дедушки: он страдал гипертонией и имел проблемы с позвоночником, - рассказали в отряде.

Около 23:30 был обнаружен автомобиль пропавшего, а 10 метрах от него – и сам дедушка. К сожалению, погибшим.

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ИСТОЧНИК KP.RU