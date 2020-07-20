За год в Удмуртии эвакуировали 237 пациентов с помощью санавиации

20 Июль 2020 2020-07-20T06:26:02+03:00

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В Удмуртии за год с помощью санавиации эвакуировали 237 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- За год службы санитарной авиации в лечебные учреждения республики эвакуировано 237 пациентов: 98 жителей в прошлом году, в том числе 9 детей, в 2020 году — 139, и 9 детей. В вертолете установлены аппараты для диагностики и поддержания жизнедеятельности, система мониторов и дефибриллятор, - говорится в сообщении.

Вылеты санавиации совершаются при: остром инфаркте миокарда, остром нарушении мозгового кровообращения, при нарушении проходимости верхних дыхательных путей, при наличии повреждений двух и более анатомических областей, ожогах площадью более 15%, черепно-мозговых травмах, травмах спинного мозга. Также полеты совершаются для беременных женщин.

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ИСТОЧНИК KP.RU