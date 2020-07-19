Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 июля 2020 года: новые жертвы и случаи заражения

За выходные, 18 и 19 июля, в Удмуртии коронавирусом заразились еще 73 человека: в субботу было зарегистрировано 38 случаев, в воскресенье 35.

За все время пандемии коронавируса инфекцию нашли у 2 079 человек. Сегодня из них 514 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 67 - средней степени тяжести, 13 - в тяжелом состоянии. 1448 жителей уже выздоровели.

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