2020-07-19T15:12:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 19 июля 2020 года: новые жертвы и случаи заражения

Рассказываем, что произошло за выходные
Анастасия Волкова
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ФОТО:PixabayФОТО:Pixabay
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За выходные, 18 и 19 июля, в Удмуртии коронавирусом заразились еще 73 человека: в субботу было зарегистрировано 38 случаев, в воскресенье 35.

За все время пандемии коронавируса инфекцию нашли у 2 079 человек. Сегодня из них 514 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 67 - средней степени тяжести, 13 - в тяжелом состоянии. 1448 жителей уже выздоровели.

Что еще произошло?

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Список симптомов коронавируса пополнился. Почему COVID у всех проявляется по-разному?

ИСТОЧНИК KP.RU

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