2020-07-19T21:44:54+03:00
Общество

Погода в Ижевске 20 июля: местами дожди и грозы

Рассказываем о погоде на день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Надеемся вы рады новой рабочей неделе, на календаре 20 июля, понедельник. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день.

Так, Удмуртский Гидрометцентр прогнозирует днем 20 июля температура опустится до +22…+24 градусов, ночью +16…+18 градусов. Днем местами по республике и городу пройдут дожди с грозами. При грозе ветер усилится до 18 м/с.

По данным сервиса Яндекс погода, сегодня днем +22…+24 градуса, пасмурно, ночью +15…+18 градусов, небольшой дождь.

Желаем вам отличного понедельника!

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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