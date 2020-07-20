Погода в Ижевске 20 июля: местами дожди и грозы
Доброе утро, Ижевск! Надеемся вы рады новой рабочей неделе, на календаре 20 июля, понедельник. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день.
Так, Удмуртский Гидрометцентр прогнозирует днем 20 июля температура опустится до +22…+24 градусов, ночью +16…+18 градусов. Днем местами по республике и городу пройдут дожди с грозами. При грозе ветер усилится до 18 м/с.
По данным сервиса Яндекс погода, сегодня днем +22…+24 градуса, пасмурно, ночью +15…+18 градусов, небольшой дождь.
Желаем вам отличного понедельника!
Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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