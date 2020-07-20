За сутки из-за бушующей грозы в Ижевске поступило 130 обращений граждан

20 Июль 2020 2020-07-20T10:02:09+03:00

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В Ижевске за последние сутки в диспетчерскую службу поступило около 300 обращений граждан, из них 130 по причине непогоды. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в соцсетях.

На Буммаше упал огромный тополь Фото: Екатерина Ардашева

- 111 обращений были связаны с отключением электроэнергии, 10 обращений - об упавших деревьях. На данный момент коммунальщики устраняют последствия ночной грозы: собирают мусор и смет. В районе Нефтемаша под напором воды произошло частичное разрушение ливневки, днем специалисты восстановят ее работу, - написал глава Ижевска.

По вопросам благоустройства города, неработающей ливневой канализации, упавших деревьев ижевчане круглосуточно могут обратиться: - в городскую информационную службу по телефону 072, с мобильного телефона - 998-072; - в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону - 78-72-78.

Подземный переход на остановке "Электротехника в быту" затопило Фото: Алексей Кудрин

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ИСТОЧНИК KP.RU