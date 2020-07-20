2020-07-20T10:02:09+03:00
Общество

За сутки из-за бушующей грозы в Ижевске поступило 130 обращений граждан

111 обращений были связаны с отключением электричества
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Оксана ПислегинаФото: Оксана Пислегина
Изменить размер текста:

В Ижевске за последние сутки в диспетчерскую службу поступило около 300 обращений граждан, из них 130 по причине непогоды. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в соцсетях.

На Буммаше упал огромный тополь Фото: Екатерина Ардашева

На Буммаше упал огромный тополь Фото: Екатерина Ардашева

- 111 обращений были связаны с отключением электроэнергии, 10 обращений - об упавших деревьях. На данный момент коммунальщики устраняют последствия ночной грозы: собирают мусор и смет. В районе Нефтемаша под напором воды произошло частичное разрушение ливневки, днем специалисты восстановят ее работу, - написал глава Ижевска.

По вопросам благоустройства города, неработающей ливневой канализации, упавших деревьев ижевчане круглосуточно могут обратиться: - в городскую информационную службу по телефону 072, с мобильного телефона - 998-072; - в Службу благоустройства и дорожного хозяйства по телефону - 78-72-78.

Подземный переход на остановке "Электротехника в быту" затопило Фото: Алексей Кудрин

Подземный переход на остановке "Электротехника в быту" затопило Фото: Алексей Кудрин

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Когда начнут реконструкцию стадиона «Локомотив», сколько на это потребуется денег и что там появится.

- И вновь в Ижевске будут проверять водителей, на этот раз не на трезвость.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Строительство и ремонт в Ижевске: каталог проверенных компаний и полезные советы для строящихся
В выходные у жителей Удмуртии мошенники похитили 1,6 млн рублей
За сутки из-за бушующей грозы в Ижевске поступило 130 обращений граждан
Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 20 июля: 32 новых случая заражения и 3 жертвы вируса
Ремонт стадиона «Локомотив» в Ижевске будет проходить в три этапа
У водителей Ижевска проверят тонировку машин
За год в Удмуртии эвакуировали 237 пациентов с помощью санавиации
Погода в Ижевске 20 июля: местами дожди и грозы
Сельхозпредприятию в Удмуртии пришлось заплатить штраф за гибель пчел
Поисковики Удмуртии обнаружили пропавшего дедушку погибшим
48-летний мужчина с коронавирусом скончался в Удмуртии
Подарок врачам: на стене ижевской больницы распустились цветы
Грозы и усиление ветра ожидаются в Удмуртии
Баня и «покушать»: как фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева восстанавливается после тренировок?
Еще 35 жителей Удмуртии заразились коронавирусом
16-летнего подростка разыскивают в Удмуртии
Сотрудник исправительной колонии Удмуртии спас женщину из горящего дома
В результате столкновения двух «легковушек» и фуры на трассе Удмуртии погиб человек
«Плыви! Не притворяйся!»: спасатели Удмуртии достали из воды женщину, которой стало плохо
Школа №16 Ижевска стала лауреатом российского конкурса «Лучшие 1000 школ»
Движение по мосту в Сарапуле возобновили 18 июля