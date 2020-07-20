2020-07-20T12:41:16+03:00
Общество

Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку заплатят штраф в размере более 1 млн рублей

Они выловили более 90 рыб лососевых пород
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Жители Удмуртии и Тамбова, которые временно живут в поселке Озерновский на Камчатке, заплатят штраф в размере более 1 млн рублей за незаконную рыбалку. Об этом сообщается на странице Кроноцкого заповедника.

- Мужчины, не имея разрешения, выловили на нерестовой реке Озерной более 90 рыб лососевых пород. На вопрос, откуда взяли лодку, нарушители ответили, что нашли её, а лососей ловили себе для еды. Всего они успели добыть 69 самцов нерки, 23 самки нерки и одного гольца. Лодка и сеть длиной 50 метров изъяты и отправлены на ответственное хранение. Оба задержанных имеют судимость, - говорится в сообщении.

Так, штраф за 1 выловленную нерку, независимо от её размера и веса, составляет 11 575 рублей, за гольца – 925 рублей. То есть общая сумма штрафов двоим нарушителям превысит 1 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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