Традиционная «Ночь в зоопарке» пройдет в Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

В Удмуртии пройдет традиционная «Ночь в зоопарке» (0+). Об этом сообщает пресс-служба зверинца.

- 22 июля с 18:00 до 23:00 всех посетителей ждет увлекательное приключение в зоопарке. Всех пришедших будут встречать зеркальные люди. Также можно будет принять участие в квесте «Отпуск без путевки», посмотреть на показательные кормления животных и прогуляться по затемненным аллеям, - говорится в сообщении.

В завершении мероприятия организаторы обещают огненное шоу.

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