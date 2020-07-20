Мотоциклист погиб в ДТП на трассе Удмуртии

20 Июль 2020 2020-07-20T12:17:57+03:00

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18 июля на 4 километре автодороги «Объездная Воткинска» в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 33-летний водитель мотоцикла «Дукати» без водительского удостоверения не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, - говорится в сообщении.

В результате ДТП мужчина скончался, по факту происшествия проводится расследование.

За выходные на дорогах республики произошло 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых два человека погибли, 36 участников дорожного движения получили травмы, из них пятеро - дети.

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ИСТОЧНИК KP.RU