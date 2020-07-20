53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей
В Ижевске полицейские задержали 53-летней местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что женщина познакомилась на улице с мужчиной. Спустя несколько дней она пришла к нему в гости, в квартире женщина воспользовалась тем, что мужчина вышел из комнаты и похитила из шкафа 60 тысяч рублей, - говорится в сообщении.
На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- «Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку.
- Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку на Камчатке заплатят крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»