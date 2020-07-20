2020-07-20T14:39:51+03:00
Происшествия

53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей

На данный момент возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске полицейские задержали 53-летней местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что женщина познакомилась на улице с мужчиной. Спустя несколько дней она пришла к нему в гости, в квартире женщина воспользовалась тем, что мужчина вышел из комнаты и похитила из шкафа 60 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку.

- Жители Тамбова и Удмуртии за незаконную рыбалку на Камчатке заплатят крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24