53-летняя ижевчанка похитила у знакомого мужчины 60 тысяч рублей

20 Июль 2020 2020-07-20T14:39:51+03:00

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В Ижевске полицейские задержали 53-летней местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что женщина познакомилась на улице с мужчиной. Спустя несколько дней она пришла к нему в гости, в квартире женщина воспользовалась тем, что мужчина вышел из комнаты и похитила из шкафа 60 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU