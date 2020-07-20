«Она жалобно скулила»: спасатели Удмуртии вызволили застрявшую собаку

20 Июль 2020 2020-07-20T13:03:21+03:00

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В Сарапуле (Удмуртия) неравнодушный житель заметил собаку, которая застряла в ливневой трубе. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республике.

- Проходя мимо, молодой человек услышал, как кто-то жалобно скулит. Увидев в трубе собаку, он попытался выманить ее. Когда понял, что животное застряло и самостоятельно помочь ему он не сможет, позвонил спасателям, - говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели при помощи веревки и петли аккуратно вытащили дворняжку из трубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU